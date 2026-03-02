Viral Bocah di Wonocolo Surabaya Lepas dari Gandengan Ibu Lari Melihat Kereta

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah video yang memperlihatkan seorang bocah laki-laki berlari di kawasan sekitar Maspion Square, Jalan Margorejo Indah, Kecamatan Wonocolo, Surabaya viral di media sosial pada Minggu (1/3) siang.

Dalam video itu, bocah tersebut terlihat mengenakan kaus berwarna merah berlari hingga menyeberang jalan di tengah kendaraan yang lalu lalang. Setelah itu, bocah tersebut digandeng oleh seorang pria untuk diamankan.

Kapolsek Wonocolo Kompol Haryoko Widhi menyebutkan bocah tersebut merupakan warga sekitar yang berusia kurang lebih 6 tahun.

"Menurut info anak autis sekolah di TK Al Islahiya Jalan Margorejo blok E Surabaya. Mereka merupakan warga Margorejo yang ngekos di Wonocolo pabrik kulit," kata Haryoko, Senin (2/3).

Haryoko menjelaskan kejadian itu bermula saat bocah tersebut diajak oleh ibunya membeli jepit rambut penjual keliling, tepatnya di depan Masjid Muayyat Wonocolo.

"Tiba-tiba lepas dari gandengan ortunya dan lari masuk ke gang kecil-kecil hingga tembus ke Maspion Square," ucapnya.

Baca Juga: Viral Surat LPMK Manukan Wetan Surabaya Diduga Minta THR

Bocah itu kemudian berlari hingga ke jalan raya. Beruntung, seorang warga mencegah bocah tersebut. Saat ditanya alasan bocah itu nekat berlari di jalan raya sendiri karena ingin melihat kereta yang melintas.

Setelah itu, bocah tersebut diantar kembali ke orang tuanya di sekitar Masjid Muayyat Wonocolo.