Ular Piton 3 Meter Gegerkan Warga Babatan Indah Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seekor ular piton sepanjang kurang lebih tiga meter menggegerkan warga di kawasan Babatan Indah, Kecamatan Wiyung, Surabaya, Senin (2/3).

Ular tersebut ditemukan di Jalan Babatan Indah Blok 1 No.11, Kelurahan Babatan, Kota Surabaya.

Kepala Bidang Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya M Rokhim mengatakan pihaknya menerima laporan dari warga pada pukul 09.41 WIB.

Baca Juga: Ular Piton 3 Meter Tertangkap Seusai Memangsa Ayam Warga Manyar Jaya Surabaya

“Petugas langsung berangkat satu menit setelah menerima laporan,” kata Rokhim.

Laporan itu disampaikan oleh Wildan melalui sambungan telepon. Tak butuh waktu lama, satu unit tempur Rayon 4 Wiyung diberangkatkan ke lokasi.

Petugas berangkat pukul 09.42 WIB dan tiba di tempat kejadian perkara (TKP) pukul 09.46 WIB.

“Setiba di lokasi, anggota langsung melakukan koordinasi dan proses evakuasi,” ujarnya.

Proses evakuasi berlangsung cepat dan tuntas pada pukul 09.58 WIB.