Ular Piton 3 Meter Gegerkan Warga Babatan Indah Surabaya

Senin, 02 Maret 2026 – 14:31 WIB
Seekor ular piton sepanjang tiga meter ditemukan di Babatan Indah, Wiyung, Surabaya, Senin (2/3). Petugas Damkar Kota Surabaya mengevakuasi tanpa korban jiwa. Foto: Dok. DPKP Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seekor ular piton sepanjang kurang lebih tiga meter menggegerkan warga di kawasan Babatan Indah, Kecamatan Wiyung, Surabaya, Senin (2/3).

Ular tersebut ditemukan di Jalan Babatan Indah Blok 1 No.11, Kelurahan Babatan, Kota Surabaya.

Kepala Bidang Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya M Rokhim mengatakan pihaknya menerima laporan dari warga pada pukul 09.41 WIB.

“Petugas langsung berangkat satu menit setelah menerima laporan,” kata Rokhim.

Laporan itu disampaikan oleh Wildan melalui sambungan telepon. Tak butuh waktu lama, satu unit tempur Rayon 4 Wiyung diberangkatkan ke lokasi.

Petugas berangkat pukul 09.42 WIB dan tiba di tempat kejadian perkara (TKP) pukul 09.46 WIB.

“Setiba di lokasi, anggota langsung melakukan koordinasi dan proses evakuasi,” ujarnya.

Proses evakuasi berlangsung cepat dan tuntas pada pukul 09.58 WIB.

