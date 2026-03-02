Try Sustrisno Wafat, Gubernur Khofifah Kibarkan Bendera Setengah Tiang

JPNN.com

Senin, 02 Maret 2026 – 13:32 WIB
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno, Senin (2/3). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Senin (2/3).

“Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Bangsa Indonesia kehilangan salah satu putra terbaiknya," kata Khofifah.

Di mata Khofifah, Try Sutrisno adalah adalah prajurit sejati dan negarawan yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai Panglima ABRI dan kemudian Wakil Presiden RI periode 1993–1998, almarhum dikenal sebagai sosok yang tegas, disiplin, dan memiliki komitmen kuat terhadap stabilitas nasional serta pembangunan bangsa.

Keteladanan beliau dalam kepemimpinan dan pengabdian menjadi warisan nilai yang penting bagi generasi penerus.

Khofifah menyatakan jasa dan pengabdian almarhum akan selalu tercatat dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia.

"Kita mengenang beliau bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi sebagai figur yang konsisten menjaga semangat nasionalisme dan persatuan,” ujarnya.

Sebagai bentuk penghormatan atas jasa almarhum, Gubernur Jawa Timur mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur untuk mengibarkan Bendera Merah Putih setengah tiang selama dua hari penuh sesuai UU Nomor 24 Tahun 2009 khususnya Pasal 12 ayat 2 (dua) bahwa Pengibaran bendera setengah tiang dilakukan selama 2 (dua) hari untuk mantan Presiden dan Wakil Presiden  yang wafat.

Gubenur Khofifah kibarkan bendera setengah tiang untuk menghormati Wakil Presiden RI ke-6 sebagai penghormatan.
