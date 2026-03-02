Korban Ledakan Petasan Balon Udara Ponorogo Jadi 3 Orang, 1 Tewas

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Korban ledakan petasan balon udara pada sebuah rumah di Desa Plosojenar, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Minggu (1/3) bertambah satu. Totalnya menjadi tiga korban.

Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali mengungkapkan dari tiga korban, satu di antaranya meninggal dunia di lokasi kejadian.

“Korban ada tiga orang. Satu meninggal dunia di tempat kejadian perkara, dua lainnya saat ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit,” ujar Imam, Minggu (1/3).

Imam mengungkapkan korban meninggal dunia ialah seorang remaja berinisial RKP (16). Dia mengalami luka parah akibat ledakan terjadi.

Adapun dua korban selamat masing-masing berinisial AF (20) dia mengalami luka bakar sekitar 90 persen dan kini dirawat di RSUD dr Harjono Ponorogo.

Korban HA (23) menderita luka bakar sekitar 16 persen dan juga mendapatkan perawatan di rumah sakit yang sama.

Dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) dan keterangan saksi, ledakan terjadi sekitar pukul 17.30 WIB.

Warga yang mendengar suara dentuman keras langsung mendatangi sumber suara. Pamong desa setempat yang datang untuk mengecek kondisi rumah kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian.