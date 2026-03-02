Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Sore Gerimis Bakal Mengguyur Sejumlah Kawasan

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (2/3) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang cuaca di seluruh kawasan hujan ringan atau gerimis.

Sorenya masih gerimis di seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan.

Malamnya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya Donomulyo, Jabung, Kasembon, Lawang, Poncokusumo, Pujon, Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo berawan. Kawasan lainnya gerimis.

Siang dan sore Jabung, Kasembon, Poncokusumo, Tumpang, dan Turen berawan. Kawasan lainnya gerimis.

Malamnya berawan dan berangin di seluruh kawasan.