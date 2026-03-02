Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi Hingga Sore Gerimis Mengguyur Kawasan Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Senin (2/3).

Paginya Benowo, Gunung Anyar, Krembangan, Mulyorejo, Pabean Cantian, Rungkut, Semampir, dan Sukolilo berawan. Kawasan lainnya hujan ringan atau gerimis.

Siangnya gerimis mengguyur Asem Rowo, Bubutan, Dukuh Pakis, Gayungan, Genteng, Gubeng, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Sambikerep, Sawahan, Simokerto, Sukolilo, Sukomanunggal, Tandes, Tegalsari, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, Wonocolo, dan Wonokromo. Kawasan lainnya berawan.

Sorenya gerimis masih mengguyur Asem Rowo, Bubutan, Dukuh Pakis, Gayungan, Genteng, Gubeng, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Sambikerep, Sawahan, Simokerto, Sukolilo, Sukomanunggal, Tandes, Tegalsari, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, Wonocolo, dan Wonokromo. Beberapa jam kemudian berawan di seluruh kawasan.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 25-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 11-21 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)