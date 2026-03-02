Cuaca Jawa Timur 2 Maret 2026, Pagi Sampai Sore Gerimis Hingga Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin (2/3).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Jember, Jombang, Kota Batu, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Magetan.

Gerimis juga mengguyur Malang, Mojokerto, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Ponorogo, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, dan Tuban. Wilayah lainnya berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, dan Madiun. Wilayah lainnya berawan hingga gerimis.

Sorenya hujan lebat disertai petir masih melanda Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, dan Madiun. Wilayah lainnya berawan hingga gerimis.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh wilayah berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 18-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 4-22 kilometer per jam.