Komitmen Perluas Akses & Partisipasi Olahraga, Alumnus ITS Siap Jadi Calon Ketua Kormi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Bermodalkan pengalaman berbagai organisasi olahraga, serta lulusan ITS Korina Kartika Sari menyatakan siap mencalonkan diri sebagai Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kota Surabaya, periode mendatang.

Korina saat ini menjabat sebagai Bendahara KORMI Kota Surabaya, bertekad membawa visi untuk menjadikan organisasi tersebut sebagai pusat olahraga masyarakat yang inklusif, berprestasi, dan berkelanjutan.

“Saya ingin membawa semangat baru, memajukan olahraga masyarakat yang sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045 serta Gerakan Indonesia Aktif yang dicanangkan oleh KORMINAS," ujar Korina dalam keterangan tertulis, Minggu (1/3).

Dia berkomitmen memperluas akses dan partisipasi olahraga secara inklusif. Serta menetapkan visi utama untuk menjadikan KORMI Kota Surabaya, sebagai wadah yang mampu mencetak generasi sehat, produktif, dan berkarakter.

"Saya berkeinginan KORMI tidak hanya menjadi wadah, tetapi juga rumah bersama bagi seluruh Induk Organisasi Olahraga Masyarakat serta komunitas olahraga," katanya.

Korina merancang lima program unggulan yang difokuskan pada pendekatan akademisi, digitalisasi, dan kajian teknis seperti pemetaan dan Pengembangan Induk Organisasi Olahraga masyarakat (Inorga) berbasis Data.

Kemudian pemetaan menyeluruh terhadap seluruh Inorga di Surabaya beserta analisis kebutuhan sarana dan potensi penggiat sebagai dasar kebijakan.

Lalu kajian teknis bersama akademisi, berkolaborasi dengan kalangan akademisi maupun lintas sektor, untuk menyusun kajian terkait kenaikan nilai penghargaan dan pengembangan Training Centre (TC), termasuk analisis sebaran potensi penggiat.