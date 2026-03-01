JPNN.com

Satu Tahun Mas Rio–Mba Ulfi, 11 Program Prioritas dan Investasi Rp1,04 Triliun

Minggu, 01 Maret 2026 – 20:12 WIB
Satu tahun kepemimpinan Mas Rio dan Mba Ulfi, Situbondo mencatat investasi Rp1,04 triliun dan pertumbuhan ekonomi 5,28 persen. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo (Mas Rio) dan Wakil Bupati Ulfiyah (Mba Ulfi) menggelar buka puasa bersama masyarakat di Alun-Alun Situbondo, Minggu (1/3).

Acara bertajuk Lapor Rakyatku: Sataon Mas Rio dan Mba Ulfi Bawa Situbondo Naik Kelas itu menjadi refleksi satu tahun kepemimpinan sejak dilantik pada 20 Februari 2025.

Di tengah tantangan efisiensi anggaran nasional, dinamika fiskal daerah, hingga bencana banjir bandang, Pemkab Situbondo mengeklaim tetap fokus pada pelayanan publik dan percepatan pembangunan.

Dalam setahun, Pemkab menjalankan 11 program prioritas yang mulai menunjukkan hasil.

Program PETANI TENTRAM mencatat produksi ikan tangkap mencapai 19.725 ton dan budidaya 637 ton. Produksi padi 321.723 ton, jagung 295.802 ton, serta tebu 1 juta ton.

Program SESAKA mendorong pengembangan heritage Besuki dan sport tourism. Digitalisasi Pasir Putih mencatat pendapatan Rp3,8 miliar pada 2025.

Melalui RICALL, layanan pengaduan 24 jam terintegrasi via eSIBOND dan WhatsApp diklaim mempercepat respons aspirasi warga.

Program VORSA UMKM menyediakan pelatihan, voucher usaha, dan akses pinjaman bunga 0 persen. Pemkab juga menyiapkan inkubasi bisnis melalui Situbondo Creative Hub.

Satu tahun kepemimpinan Mas Rio dan Mba Ulfi, Situbondo mencatat investasi Rp1,04 triliun dan pertumbuhan ekonomi 5,28 persen.
