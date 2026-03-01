JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Perahu Terbalik, Nelayan Sepulu Bangkalan Ditemukan Tewas 20 Kilometer dari Lokasi

Perahu Terbalik, Nelayan Sepulu Bangkalan Ditemukan Tewas 20 Kilometer dari Lokasi

Minggu, 01 Maret 2026 – 13:08 WIB
Perahu Terbalik, Nelayan Sepulu Bangkalan Ditemukan Tewas 20 Kilometer dari Lokasi - JPNN.com Jatim
Operasi SAR nelayan hilang di Perairan Sepulu Bangkalan berakhir. Korban ditemukan meninggal dunia sekitar 20 kilometer dari lokasi perahu. Foto: Dok. SAR Surabaya

jatim.jpnn.com, BANGKALAN - Kantor Pencarian dan Pertolongan Surabaya melalui tim Pos SAR Sumenep melakukan operasi pencarian terhadap seorang nelayan yang diduga jatuh dari perahu saat menjaring ikan di Perairan Sepulu, Kabupaten Bangkalan.

Korban diketahui bernama Andi Yuswandi (38) warga Dusun Pesisir, Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan laporan yang diterima, korban berangkat melaut pada Kamis (26/2) sekitar pukul 12.00 WIB untuk mencari ikan. Korban sempat kembali ke rumah, kemudian kembali melaut.

Baca Juga:

Namun, hingga keesokan harinya korban tak kunjung pulang. Nelayan setempat kemudian menemukan perahu korban dalam kondisi terbalik tanpa keberadaan korban. Peristiwa itu selanjutnya dilaporkan ke pihak terkait.

Laporan diterima Kantor SAR Surabaya pada Sabtu (28/2) pagi. Tim rescue dari Pos SAR Sumenep langsung diberangkatkan dan tiba di lokasi sekitar pukul 08.00 WIB.

Pada hari kedua operasi, Minggu (1/3) sekitar pukul 08.27 WIB, nelayan setempat menemukan korban di koordinat 6°53'32"S 113°8'36"E atau sekitar 20 kilometer dari lokasi penemuan perahu.

Baca Juga:

Tim SAR gabungan kemudian mengevakuasi korban dalam kondisi meninggal dunia dan membawanya ke rumah duka untuk penanganan lebih lanjut.

Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit P. H. selaku SAR Mission Coordinator (SMC) mengatakan operasi resmi ditutup setelah korban berhasil dievakuasi.

Operasi SAR nelayan hilang di Perairan Sepulu Bangkalan berakhir. Korban ditemukan meninggal dunia sekitar 20 kilometer dari lokasi perahu.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   nelayan tewas nelayan jatuh dari perahu SAR Sumenep perahu nelayan terbalik Nelayan Bangkalan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU