Perahu Terbalik, Nelayan Sepulu Bangkalan Ditemukan Tewas 20 Kilometer dari Lokasi

jatim.jpnn.com, BANGKALAN - Kantor Pencarian dan Pertolongan Surabaya melalui tim Pos SAR Sumenep melakukan operasi pencarian terhadap seorang nelayan yang diduga jatuh dari perahu saat menjaring ikan di Perairan Sepulu, Kabupaten Bangkalan.

Korban diketahui bernama Andi Yuswandi (38) warga Dusun Pesisir, Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan laporan yang diterima, korban berangkat melaut pada Kamis (26/2) sekitar pukul 12.00 WIB untuk mencari ikan. Korban sempat kembali ke rumah, kemudian kembali melaut.

Namun, hingga keesokan harinya korban tak kunjung pulang. Nelayan setempat kemudian menemukan perahu korban dalam kondisi terbalik tanpa keberadaan korban. Peristiwa itu selanjutnya dilaporkan ke pihak terkait.

Laporan diterima Kantor SAR Surabaya pada Sabtu (28/2) pagi. Tim rescue dari Pos SAR Sumenep langsung diberangkatkan dan tiba di lokasi sekitar pukul 08.00 WIB.

Pada hari kedua operasi, Minggu (1/3) sekitar pukul 08.27 WIB, nelayan setempat menemukan korban di koordinat 6°53'32"S 113°8'36"E atau sekitar 20 kilometer dari lokasi penemuan perahu.

Tim SAR gabungan kemudian mengevakuasi korban dalam kondisi meninggal dunia dan membawanya ke rumah duka untuk penanganan lebih lanjut.

Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit P. H. selaku SAR Mission Coordinator (SMC) mengatakan operasi resmi ditutup setelah korban berhasil dievakuasi.