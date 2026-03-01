BTN Targetkan Bisnis Wealth Management Naik 15 Persen hingga 2026

JPNN.com

Minggu, 01 Maret 2026 – 12:37 WIB
BTN menargetkan bisnis wealth management tumbuh 15 persen pada 2026 setelah mencatat kenaikan fee based income 60 persen pada akhir 2025.

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bakal melengkapi produk dan layanan consumer banking sekaligus memperkuat dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha. Strategi itu disiapkan untuk mendorong bisnis wealth management tumbuh 15 persen secara tahunan hingga akhir 2026.

Wakil Direktur Utama BTN Oni Febriarto Rahardjo mengatakan perseroan terus bertransformasi agar relevan di setiap fase perjalanan finansial nasabah, termasuk di Surabaya.

“BTN terus memperluas peran dari bank pembiayaan perumahan menjadi bank dengan layanan yang semakin komprehensif, sehingga nasabah dapat memenuhi kebutuhan transaksi, pembiayaan, hingga investasi dalam satu ekosistem,” ujar Oni dalam acara Economic Outlook & Chinese New Year 2026 di Surabaya, Kamis (26/2).

Menurut dia, pada tahun Kuda Api ini BTN akan melanjutkan langkah inovasi progresif dengan meningkatkan diversifikasi produk guna menjawab kebutuhan gaya hidup hingga akselerasi bisnis nasabah.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Network & Retail Funding BTN Rully Setiawan mengungkapkan hingga akhir 2025, segmen wealth management BTN mencatat pertumbuhan dua digit, termasuk nilai dana kelolaan (Assets Under Management/AUM).

Fee based income (FBI) dari bisnis wealth management melonjak 60 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Desember 2025.

“Saat ini jumlah nasabah wealth management BTN mencapai sekitar 35 ribu nasabah secara nasional dengan target pertumbuhan sekitar 15 persen tahun ini,” kata Rully.

Untuk mendukung target tersebut, BTN memperkuat opsi investasi serta mengakselerasi kapabilitas aplikasi Bale yang menjadi platform transaksi dan investasi terpadu.

