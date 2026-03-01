Ra Sido Rondo, Single Terbaru Yosie Chand dengan Nuansa Pop Jawa Modern

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Irvanhits Production menghadirkan warna baru di industri musik Tanah Air lewat single berjudul Ra Sido Rondo. Lagu bergenre pop Jawa modern itu dibawakan penyanyi Yosie Chand dengan nuansa jenaka, meski liriknya bertema melankolis.

Balutan musik yang ringan dan menghibur membuat lagu tersebut tetap terasa ceria. Padahal, jika dicermati, liriknya berbicara tentang kekecewaan cinta yang tak terwujud.

Yosie Chand mengungkapkan Ra Sido Rondo mengandung pesan agar pria tidak terburu-buru jatuh cinta.

“Lagu ini mengajak para pria untuk jangan terburu-buru jatuh cinta karena ending-nya bisa sakit kalau tidak terwujud. Namun, musiknya terkesan jenaka. Artinya, ya sudahlah dibawa happy saja,” ujar Yosie, Sabtu (28/2).

Menurut dia, perpaduan lirik emosional dan aransemen yang kocak justru menjadi kekuatan lagu tersebut.

Sementara itu, Irvan Dian selaku arranger sekaligus produser mengatakan proses pembuatan lagu itu tergolong cepat. Bahkan hanya membutuhkan waktu satu hari.

“Awalnya lagu ini ciptaan Yosie. Lalu saya melanjutkan untuk aransemen. Bisa dibilang kolaborasi. Prosesnya spontan, hanya satu hari. Tantangannya memilih warna musik yang tetap terdengar jenaka, kocak, dan bisa bikin goyang,” kata Irvan.

Irvan menambahkan proyek tersebut juga bertujuan untuk mengangkat nama Yosie Chand di kancah musik pop Jawa modern.