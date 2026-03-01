Cuaca Malang Hari ini, Pagi & Siang Gerimis Hingga Hujan Lebat, Sore ke Malam Berawan

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Minggu (1/3) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Siangnya Blimbing dan Lowokwaru gerimis. Kedungkandang, Klojen, dan Sukun berawan.

Sore dan malam cuaca di seluruh kawasan berawan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Dau, Kalipare, Karangploso, Lawang, Ngajum, Pagak, Pagelaran, Pakis, Pakisaji, Singosari, Sumberpucung, Tajinan, Tirtoyudo, dan Wagir. Kawasan lainnya berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Ampelgading, Dampit, Sumbermanjing Wetan, dan Tirtoyudo. Gerimis mengguyur Dau, Karangploso, Kasembon, Lawang, Ngantang, Pakis, Pujon, dan Turen. Kawasan lainnya berawan.

Sorenya berawan di seluruh kawasan.