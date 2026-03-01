Cuaca Jawa Timur 1 Maret 2026, Pagi Sampai Sore Wilayah Berikut Gerimis & Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Minggu (1/3).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Blitar, Bondowoso, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Malang, Magetan, dan Pacitan. Wilayah lainnya berawan

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Banyuwangi, Jember, dan Lumajang. Gerimis mengguyur Bojonegoro, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Surabaya.

Gerimis juga mengguyur Lamongan, Madiun, Magetan, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sidoarjo, dan Tuban. Wilayah lainnya berawan.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Banyuwangi dan Jember. Wilayah lainnya berawan.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh wilayah cerah berawan dan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 18-30 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 5-46 kilometer per jam.