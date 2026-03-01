Senggolan Sesama Motor di Tambak Osowilangun, Pemuda Asal Gresik Tewas Terlindas Truk

JPNN.com

Minggu, 01 Maret 2026 – 05:00 WIB
Kecelakaan lalu lintas merenggut nyawa seorang pemuda asal Kabupaten Gresik di Jalan Tambak Osowilangun, kawasan Tambak Langon, Benowo, Surabaya, Sabtu (28/2) sekitar pukul 12.30 WIB. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kecelakaan lalu lintas merenggut nyawa seorang pemuda asal Kabupaten Gresik di Jalan Tambak Osowilangun, kawasan Tambak Langon, Benowo, Surabaya, Sabtu (28/2) sekitar pukul 12.30 WIB.

Korban diketahui berinisial MN (27) warga Lowayu, Dukun, Gresik. Dia meninggal dunia di lokasi kejadian setelah mengalami luka berat di bagian kepala. Sementara itu, penumpang yang diboncengnya, ZTR (23) dilaporkan selamat.

Kanit Gakkum Sat Lantas Polrestabes Surabaya AKP Supriono menjelaskan kecelakaan bermula saat sepeda motor Honda Vario yang dikendarai korban melaju dari arah timur ke barat.

Sesampainya di lokasi, korban diduga kurang menjaga jarak aman sehingga bersenggolan dengan sepeda motor Yamaha NMax yang berjalan searah di depannya.

Pengendara NMax tersebut diketahui berinisial WSP (39) warga Rungkut, Surabaya.

“Diduga pengendara Vario tidak menjaga jarak aman atau kurang hati-hati sehingga terjadi benturan dengan motor di depannya,” ujar Supriono.

Benturan itu membuat tubuh korban terjatuh ke sisi kanan jalan. Nahas, pada saat bersamaan melaju sebuah truk kontainer di lajur kanan yang langsung melindas tubuh korban.

Pengemudi truk diduga tidak mengetahui peristiwa tersebut dan terus melaju meninggalkan lokasi kejadian.

