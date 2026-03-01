JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Bulog Jatim Salurkan 6,2 Juta Liter Minyakita & 70 Ribu Ton Beras Selama Ramadan

Bulog Jatim Salurkan 6,2 Juta Liter Minyakita & 70 Ribu Ton Beras Selama Ramadan

Minggu, 01 Maret 2026 – 11:06 WIB
Bulog Jatim Salurkan 6,2 Juta Liter Minyakita & 70 Ribu Ton Beras Selama Ramadan - JPNN.com Jatim
Ilustrasi Minyakita di Pacitan. ANTARA/HO-An

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Perum Bulog Kanwil Jatim terus meningkatkan perannya sebagai penyuplai beras ke provinsi lain.

Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Jawa Timur Langgeng Wisnu mengatakan sampai saat ini sudah mengirim ke sembilan provinsi dengan total kuantum 70.000 ton.

“Ini terus berlanjut seiring kebutuhan beras di provinsi lain,” kata Langgeng, Sabtu (28/2).

Baca Juga:

Langgeng juga menyampaikan, Bulog juga mendapat pasokan Minyakita sebanyak 8,7 juta liter dari produsen.

“Sampai dengan 28 Februari 2026 sudah tersalurkan 6,2 juta liter ke 2.350 pedagang pasar, Koperasi Merah Putih dan Rumah Pangan Kita, dengan jumlah pasar tersentuh 160 pasar,” ucapnya.

Dia menambahkan jangkauan ini akan terus meluas karena Bulog terus melayani pedagang yang siap menjual Minyakita.

Baca Juga:

“Sesuai aturan yang berlaku maksimal Harga Eceran Tertinggi Minyakita Rp 15.700 per liter.

Saat ini Bulog Jawa Timur sudah menyiapkan 2,7 juta liter Minyakita jelang Lebaran,” ujarnya.

Perum Bulog Jatim salurkan 6,2 juta liter Minyakita & kirim 70 ribu ton beras ke 9 provinsi selama Ramadan–Idulfitri, stok aman jelang Lebaran
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Jatim Bulog bulog jatim Stok minyakita stok beras SPHP

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU