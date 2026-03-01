Bulog Jatim Salurkan 6,2 Juta Liter Minyakita & 70 Ribu Ton Beras Selama Ramadan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Perum Bulog Kanwil Jatim terus meningkatkan perannya sebagai penyuplai beras ke provinsi lain.

Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Jawa Timur Langgeng Wisnu mengatakan sampai saat ini sudah mengirim ke sembilan provinsi dengan total kuantum 70.000 ton.

“Ini terus berlanjut seiring kebutuhan beras di provinsi lain,” kata Langgeng, Sabtu (28/2).

Langgeng juga menyampaikan, Bulog juga mendapat pasokan Minyakita sebanyak 8,7 juta liter dari produsen.

“Sampai dengan 28 Februari 2026 sudah tersalurkan 6,2 juta liter ke 2.350 pedagang pasar, Koperasi Merah Putih dan Rumah Pangan Kita, dengan jumlah pasar tersentuh 160 pasar,” ucapnya.

Dia menambahkan jangkauan ini akan terus meluas karena Bulog terus melayani pedagang yang siap menjual Minyakita.

“Sesuai aturan yang berlaku maksimal Harga Eceran Tertinggi Minyakita Rp 15.700 per liter.

Saat ini Bulog Jawa Timur sudah menyiapkan 2,7 juta liter Minyakita jelang Lebaran,” ujarnya.