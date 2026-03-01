Diduga Imbas Pembacokan di Gresik, Rumah dan 6 Kendaraan Dibakar di Lamongan

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Polres Lamongan mendalami kasus pembakaran rumah dan sejumlah kendaraan di Desa Tlogosadang, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, yang diduga berkaitan dengan rentetan peristiwa pembacokan di Gresik.

Kasi Humas Polres Lamongan Ipda M Hamzaid mengatakan kejadian tersebut berlangsung pada Jumat (27/2) sekitar pukul 23.15 WIB. Laporan diterima petugas sekitar pukul 23.30 WIB dan aparat bersama pemadam kebakaran langsung menuju lokasi.

“Petugas Polsek Paciran mendatangi TKP setelah menerima laporan warga dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta penyelidikan lebih lanjut,” kata Hamzaid, Sabtu (28/2).

Objek yang terbakar berupa garasi rumah berukuran sekitar 6x12 meter beserta sejumlah kendaraan milik Saifudin (45) warga setempat. Kendaraan yang hangus meliputi satu unit mobil dan lima sepeda motor.

Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Kerugian materiil ditaksir mencapai sekitar Rp120 juta.

Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat aksi pembakaran oleh massa.

Petugas pemadam kebakaran dari Satpol PP Lamongan Korwil Paciran mengerahkan satu unit armada water supply dan berhasil memadamkan api sekitar pukul 00.15 WIB sehingga tidak merambat ke bangunan lain.

Hamzaid menambahkan polisi masih mendalami motif serta pihak-pihak yang terlibat dalam kejadian tersebut.