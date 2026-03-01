Balap Liar Resahkan Warga, Polresta Malang Kota Petakan Jaringan

jatim.jpnn.com, MALANG - Polresta Malang Kota mendalami alur sindikasi kelompok balap liar yang meresahkan masyarakat di wilayah Kota Malang.

Kapolresta Malang Kota Kombes Putu Kholis Aryana mengatakan pendalaman tersebut bertujuan untuk memetakan jaringan serta memperkuat strategi penanggulangan hingga ke akar persoalan.

“Beberapa waktu lalu kami paham masyarakat resah dengan aksi balap liar. Kami sedang mendalami bagaimana sindikasi kelompok balap liar di Kota Malang,” kata Putu, Sabtu (28/2).

Menurut dia, aksi kebut-kebutan di jalan umum sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan dan berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas.

“Kami harus mendalami agar bisa memecahkan masalah sampai ke akar-akarnya,” ujarnya.

Balap liar sempat muncul di kawasan patung pesawat Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Lowokwaru. Aksi tersebut dibubarkan warga yang sudah merasa resah.

Pembubaran itu viral di media sosial dan menuai respons positif dari warganet.

Warga juga melaporkan kejadian tersebut melalui layanan darurat 112 dan langsung ditindaklanjuti kepolisian dengan langkah preemtif dan preventif.