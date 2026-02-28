Mudik Gratis Jember 2026 Resmi Dibuka, Ini Jadwal dan Rutenya

jatim.jpnn.com, JEMBER - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menyiapkan program mudik gratis Lebaran 2026 bertajuk Mudik Aman Berbagi Cinta 2026.

Program unggulan Bupati Jember Muhammad Fawait itu melayani sejumlah rute strategis, mulai Jakarta, Madura, Ponorogo hingga Bali.

Kepala Dinas Perhubungan Jember Gatot Triyono mengatakan program tersebut dirancang untuk membantu warga yang ingin pulang kampung tanpa terbebani ongkos perjalanan yang biasanya melonjak saat Idulfitri 1447 Hijriah.

“Melalui inisiatif ini, pemerintah daerah berupaya hadir di tengah masyarakat agar momen silaturahmi Idulfitri bisa dinikmati semua lapisan warga dengan lebih terjangkau dan nyaman,” kata Gatot, Sabtu (28/2).

Dishub Jember telah memetakan rute arus mudik dan balik bagi perantau.

Untuk tujuan Jember, armada diberangkatkan dari Bali pada 16 Maret 2026 dan dari Jakarta pada 18 Maret 2026.

Adapun keberangkatan dari Jember menuju Madura serta kawasan Matraman Ponorogo dijadwalkan pada 19 Maret 2026.

“Untuk melengkapi layanan, kami juga menyiapkan fasilitas arus balik dari Madura dan Ponorogo menuju Jember mulai 24 Maret 2026,” ujarnya.