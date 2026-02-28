Lebaran Kian Dekat, Hampir 40 Persen Tiket Kereta Api di Daop 8 Surabaya Terjual

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT KAI Daop 8 Surabaya mencatat angka penjualan tiket kereta api jarak jauh, pada masa angkutan lebaran 2025, telah terjual hampir 40 persen.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono mengungkapkan hingga kini sebanyak 222.556 tiket atau sekitar 39,5 persen dari total kapasitas 561.528 tempat duduk.

Menurutnya, jumlah tersebut merupakan akumulasi keberangkatan pada periode 11 Maret 2026 (H-10) hingga 1 April 2026 (H+10).

Baca Juga: Polres Magetan Ungkap Temuan 46 Lembar Upal Menjelang Lebaran

“Angka penjualan diperkirakan masih akan terus meningkat seiring mendekatnya Hari Raya Idul Fitri,” ungkap Mahendro.

Mahendo menyebutkan, tingkat penjualan tertinggi sementara tercatat pada 18 Maret 2026 atau H-3, dengan total 20.780 tiket terjual.

“Tingginya minat pada tanggal tersebut menunjukkan antusiasme masyarakat untuk bepergian menjelang Lebaran. Meski demikian, tiket pada berbagai tanggal dan relasi lainnya masih tersedia dalam jumlah yang cukup,” ucapnya.

Terkait periode arus balik H+1 hingga H+10, PT KAI Daop 8 Surabaya menjamin ketersediaan tempat duduk relatif aman. Masyarakat diimbau segera merencanakan perjalanan lebih awal.

“Dimohon lebih awal agar dapat memilih jadwal sesuai kebutuhan,” ujarnya.