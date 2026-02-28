Teliti Daya Saing UMKM, Tom Liwafa Raih Gelar Doktor di Unair

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PAN Arizal Tom Liwafa resmi meraih gelar doktor Ilmu Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) dari Unair

Tom mempertahankan disertasinya dalam ujian terbuka yang digelar di Kampus Pascasarjana UNAIR, Surabaya.

Dalam disertasi berjudul Pengaruh Entrepreneurial Orientation dan Knowledge Transfer Terhadap Innovation Aesthetics dan Sustainable Competitive Advantage, Tom meneliti bagaimana orientasi kewirausahaan dan transfer pengetahuan mampu mendorong inovasi estetika serta menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana perusahaan, khususnya UMKM, dapat terus berinovasi dan bersaing secara berkelanjutan di era yang semakin kompetitif,” ujar Tom, Sabtu (28/2).

Menurutnya, seorang entrepreneur harus memiliki orientasi inovatif, proaktif, dan berani mengambil risiko agar produknya tidak tergerus persaingan pasar.

Tom mengatakan inovasi bukan sekadar fungsi produk, tetapi juga mencakup nilai estetika yang mampu meningkatkan daya tarik dan diferensiasi di pasar.

“Bahasa sederhananya, sebagai entrepreneur kita harus selalu berinovasi agar produk kita tidak tergerus. Inovasi estetika ini menjadi salah satu kunci agar UMKM punya daya saing berkelanjutan,” katanya.

Dia juga menyoroti tantangan utama UMKM, yakni minimnya riset dan belum optimalnya pemanfaatan media sosial. Namun, perkembangan platform digital dan marketplace dinilai membuka peluang lebih luas bagi UMKM untuk memperluas pasar lintas daerah hingga mancanegara.