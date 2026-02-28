JPNN.com

HUT ke-52, SIER Tancap Gas Perkuat Kawasan Industri Berkelanjutan

Sabtu, 28 Februari 2026 – 14:09 WIB
HUT ke-52, SIER Tancap Gas Perkuat Kawasan Industri Berkelanjutan - JPNN.com Jatim
Direktur Keuangan, Administrasi, dan Manajemen Risiko yang juga Plt Direktur Utama SIER Rizka Syafittri Siregar. Foto: Dok. PT SIER

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT SIER merayakan hari ulang tahun ke-52 dengan menegaskan komitmen transformasi dan penguatan kawasan industri berkelanjutan.

Perayaan ditandai dengan pemotongan tumpeng dalam tasyakuran di Hall Basroni Rizal Wisma SIER, Jumat (27/2), oleh Direktur Keuangan, Administrasi, dan Manajemen Risiko yang juga Plt Direktur Utama SIER Rizka Syafittri Siregar.

Mengusung tema Amazing Level Up Together, SIER menegaskan langkah naik kelas melalui penguatan tata kelola, digitalisasi layanan, dan efisiensi operasional.

“Di usia ke-52 ini, kami tidak sekadar bertahan, tetapi melesat meningkatkan kualitas layanan, inovasi, dan standar keberlanjutan,” ujar Rizka.

Sebagai anggota Holding BUMN Danareksa, SIER terus memperkuat perannya sebagai penggerak ekonomi Jawa Timur dan nasional melalui pengelolaan kawasan industri yang terintegrasi.

Beberapa langkah konkret yang telah dilakukan antara lain perolehan sertifikat halal untuk produk air bersih hasil pengolahan limbah cair (recycle), penyediaan SIER Transit Point dan PIER Transit Point untuk mengurai antrean truk, hingga pengembangan fasilitas SPKLU dan pemanfaatan energi surya.

Di kawasan industri PIER Pasuruan, SIER juga menghadirkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Lestari berkapasitas 50 ton per hari untuk mendukung prinsip Zero Waste to Landfill.

Selain fokus bisnis, SIER juga menyerahkan santunan kepada anak yatim dari kawasan ring satu sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.

Rayakan HUT ke-52, SIER perkuat transformasi, digitalisasi layanan, dan komitmen industri berkelanjutan di Jawa Timur.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

