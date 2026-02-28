11 Titik Longsor Tutup Jalur Ponorogo–Pacitan, Lalu Lintas Lumpuh

jatim.jpnn.com, PACITAN - Sebanyak sebelas titik longsor menerjang jalur nasional penghubung Ponorogo–Pacitan pada Jumat (27/2).

Material tanah dan batu dari tebing menutup badan jalan sehingga arus lalu lintas sempat lumpuh total. Kendaraan roda dua maupun roda empat tidak dapat melintas, menyebabkan antrean mengular di kedua arah.

Kepala UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (PJJ) Dinas PU Bina Marga Jatim Budi Harisantoso mengatakan pihaknya langsung menerjunkan tim ke lokasi.

Baca Juga: Akses Wisata Gunung Bromo Tetap Buka Meski Terjadi Longsor

“Iya benar, kami mengerahkan tim ke lokasi,” ujar Budi.

Dua tim reaksi cepat diterjunkan untuk menangani longsor, dilengkapi dua unit wheel loader guna mempercepat pembersihan material.

Berdasarkan laporan sementara, terdapat sedikitnya 11 titik longsor di sepanjang jalur Pacitan–Ponorogo.

Longsor dipicu hujan deras yang mengguyur wilayah Pacitan selama dua malam terakhir.

Petugas melakukan pembersihan secara bertahap agar jalur nasional tersebut segera dapat difungsikan kembali.