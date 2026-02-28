JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Gubernur Khofifah Imbau Pengusaha THR Wajib Dibayar Maksimal H-7 Lebaran

Gubernur Khofifah Imbau Pengusaha THR Wajib Dibayar Maksimal H-7 Lebaran

Sabtu, 28 Februari 2026 – 13:08 WIB
Gubernur Khofifah Imbau Pengusaha THR Wajib Dibayar Maksimal H-7 Lebaran - JPNN.com Jatim
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerinah Provinsi Jawa Timur, memastikan hak-hak pekerja terpenuhi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriyah.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengimbau seluruh pengusaha di Jawa Timur untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerja, maksimal H-7 sebelum lebaran.

“THR merupakan hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pengusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Khofifah,di Kantor Gubernur Jawa Timur, Jumat (27/2).

Baca Juga:

Menurutnya, pemberian THR tidak hanya menjadi kewajiban normatif, tetapi juga bagian dari perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

“Diharapkan pula dapat mendongkrak kinerja dan produktivitas pekerja/buruh dalam pekerjaannya," terangnya.

Untuk memastikan pelaksanaan pembayaran THR berjalan sesuai ketentuan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuka 54 titik Posko Pelayanan THR Keagamaan Tahun 2026, yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Baca Juga:

"Posko THR Keagamaan Jawa Timur Tahun 2026 melayani aduan masyarakat, khususnya para buruh dan pekerja. Mulai tanggal 26 Februari sampai dengan 17 Maret 2026 pada hari kerja," katanya.

Adapun lokasi posko meliputi Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur sebagai posko induk, UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Disnakertrans Jawa Timur, serta kantor instansi yang membidangi ketenagakerjaan di seluruh kabupaten/kota se Jawa Timur.

Pemprov Jatim buka 54 titik posko THR, warga yang tidak mendapatkan haknya bisa melapor
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur THR pembayaran THR

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU