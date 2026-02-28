JPNN.com

Pemprov Jatim Gelar Mudik Gratis dengan Kuota 11 Ribu Orang

Sabtu, 28 Februari 2026 – 12:37 WIB
Ilustrasi mudik gratis. Foto: Ardini Pramitha/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan menyiapkan program mudik gratis pada Lebaran 2026 dengan total kuota sekitar 11 ribu orang.

Program ini ditujukan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi sekaligus menekan angka kecelakaan lalu lintas.

Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Nyono mengatakan untuk angkutan jalan disiapkan total 200 bus yang terdiri dari 25 bus AKAP, 100 bus AKDP, serta 75 bus dukungan stakeholder.

“Totalnya sekitar 8.000 orang bisa kami fasilitasi melalui angkutan jalan selama masa Lebaran,” ujar Nyono.

Selain itu, Pemprov Jatim juga menyediakan angkutan laut gratis dengan kuota sekitar 3.000 penumpang melalui enam kali pelayaran mulai 8 Maret.

“Kalau ditotal, kurang lebih 11.000 orang akan difasilitasi lewat program mudik gratis tahun ini,” katanya.

Tak hanya penumpang, Dishub Jatim juga menyiapkan pengangkutan 200 unit sepeda motor ke enam daerah tujuan, yakni Madiun, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Jember, dan Banyuwangi. Skemanya, pemudik diberangkatkan menggunakan bus, sementara sepeda motornya diangkut menggunakan truk.

“Ini sebagai upaya menekan kecelakaan sepeda motor yang angkanya masih cukup tinggi saat Lebaran,” tegas Nyono.

Pemprov Jatim membuka program mudik gratis dengan kuota 11 ribu orang, catat tanggal pendaftaranya
