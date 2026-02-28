Cuaca Jawa Timur 28 Februari 2026, Pagi-Sore Gerimis Mengguyur Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Minggu (1/2).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Blitar, Jember, Kota Blitar, Kota Kediri, Lumajang, Magetan, Pacitan, Pasuruan, Situbondo, Ponorogo, Situbondo, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan.

Siangnya Bangkalan, Banyuwangi, Gresik, Kota Probolinggo, Sampang, Situbondo, dan Sumenep berawan. Wilayah lainnya gerimis.

Sorenya Blitar gerimis. Wilayah lainnya berawan.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh wilayah berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 3-22 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)