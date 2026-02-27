Sambut Lebaran 2026, Matahari Gandeng Hesti dan Omesh Hadirkan Koleksi Keluarga

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tradisi belanja baju baru ke Matahari Department Store saat Ramadan dan menjelang Lebaran kembali diangkat tahun ini.

Menyambut Ramadan dan Lebaran 2026, Matahari meluncurkan kampanye bertajuk Kembali ke Matahari dalam grand launching di Atrium Lower Ground Floor Tunjungan Plaza 2, Jumat (27/2).

Kampanye ini mengangkat kembali peran Matahari sebagai bagian dari tradisi persiapan Lebaran keluarga Indonesia lintas generasi.

Marketing & Brand Development Director Matahari Rama Ishwara mengatakan kampanye tersebut menjadi ajakan untuk kembali pada pengalaman belanja yang telah lama melekat di memori masyarakat, sekaligus tetap relevan dengan kebutuhan masa kini.

“Selama puluhan tahun, Matahari menjadi bagian dari tradisi belanja Lebaran keluarga Indonesia. Melalui ‘Kembali ke Matahari’, kami ingin memastikan pengalaman itu tetap terasa familiar dan relevan,” kata Rama.

Peluncuran kampanye dikemas dalam format santai dengan memadukan fashion showcase, live entertainment, hingga pengalaman interaktif di ruang publik.

Salah satu sorotan utama adalah koleksi eksklusif hasil kurasi Hesti Purwadinata dan Ananda Omesh yang merepresentasikan gaya keluarga modern Indonesia.

Koleksi tersebut ditampilkan dalam curated display khusus di gerai Matahari untuk memudahkan pengunjung mendapatkan inspirasi busana Lebaran.