Indah Kurniawati Kawal Program Makan Bergizi Gratis di Sidoarjo
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digelar di Kantor Desa Rejeni, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, Selasa (24/2).
Anggota Komisi IX DPR RI Indah Kurniawati mengikuti kegiatan tersebut secara daring melalui Zoom karena tengah menjalankan agenda tugas ke Semarang.
Dalam sambutannya, Indah mengapresiasi jajaran Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah desa, serta masyarakat yang mendukung pelaksanaan program tersebut.
Menurut dia, kehadiran BGN sebagai lembaga baru merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
“Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah ingin memastikan kecukupan gizi masyarakat, tidak hanya bagi anak-anak tetapi juga sejak masa kehamilan. Ini investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi sehat dan cerdas,” ujar Indah.
Indah menjelaskan Komisi IX DPR RI bermitra dengan sejumlah lembaga, antara lain
Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, BPOM, BPJS Kesehatan, serta BPJS Ketenagakerjaan.
Dia juga mengapresiasi keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Rejeni yang telah berjalan sekitar tiga bulan.
Namun, Indah menegaskan keberhasilan program MBG tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan.
Komisi IX DPR RI menegaskan komitmen pengawasan Program Makan Bergizi Gratis agar tepat sasaran dan bebas konflik kepentingan.
