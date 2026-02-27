Indah Kurniawati Minta Dapur MBG Libatkan Pemasok Lokal

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Anggota Komisi IX DPR RI Indah Kurniawati menekankan pentingnya pemenuhan gizi dan penguatan keluarga dalam sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pendopo Abah Yarno, Kabupaten Sidoarjo.

“Perhatian terhadap gizi menjadi sangat penting. Program makan bergizi tidak hanya menyasar anak sekolah, tetapi ke depan juga diharapkan menjangkau kelompok lain, termasuk lansia. Namun kualitas pelayanan dan makanan harus benar-benar dijaga,” kata Indah dalam keterangan yang diterima di Surabaya, Jumat (27/2).

Indah menyebut pembangunan bangsa berawal dari keluarga yang kuat. Karena itu, pembangunan keluarga harus menjadi bagian penting dalam agenda nasional, termasuk melalui pemenuhan gizi yang baik dan berkelanjutan.

Baca Juga: Lucy Kurniasari Sebut Program MBG Dorong UMKM dan Petani Lokal

Dia menjelaskan saat ini bertugas di Komisi IX DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurutnya, tugas Komisi IX tidak hanya melakukan sosialisasi, tetapi juga memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Indah juga mengingatkan masyarakat agar lebih cerdas memilih makanan dan minuman dengan memperhatikan label kemasan, izin edar, serta tanggal kedaluwarsa demi menjaga kesehatan keluarga.

Baca Juga: BGN Ancam Suspend Mitra MBG yang Memonopoli Supplier

“Program MBG yang dijalankan BGN merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa,” ujarnya.

Dia berharap keberadaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah dapat melibatkan masyarakat setempat sebagai pemasok bahan pangan. Dengan demikian, program tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak, tetapi juga menggerakkan perekonomian lokal.