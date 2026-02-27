Cuaca Malang Hari ini, Pagi Hingga Malam Gerimis Mengguyur Kawasan Berikut

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (27/2) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai malam berawan hingga hujan ringan atau gerimis.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya Gondanglegi, Karangploso, Lawang, Pagelaran, Pakis, dan Singosari gerimis. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Donomulyo, Kalipare, Lawang, Pagelaran, Pakis, dan Singosari. Kawasan lainnya berawan.

Sore dan malam gerimis mengguyur Bantur, Bululawang, Donomulyo, Gedangan, Gondanglegi, Kalipare, Kepanjen, Pagak, Pagelaran, Pakisaji, Sumbermanjing Wetan, Sumberpucung, Turen, dan Wagir. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-30 derajat celsius.

Untuk kecepatan angin dominan dari timur menuju tenggara dengan kecepatan 18-19 kilometer per jam.