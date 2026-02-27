Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi Sampai Malam Berpotensi Gerimis & Hujan Lebat

JPNN.com

Jumat, 27 Februari 2026 – 11:16 WIB
BMKG Juanda menyampaikan prakiraan cuaca di Surabaya hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Jumat (27/2).

Paginya Lakarsantri dan Sambikerep hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya Gunung Anyar hujan lebat disertai petir. Kawasan lainnya gerimis.

Sorenya Gunung Anyar masih hujan lebat disertai petir. Kawasan lainnya berawan dan gerimis.

Malamnya Bulak, Gunung Anyar, Kenjeran, Mulyorejo, Rungkut, Sukolilo, Tambaksari, Tenggilis Mejoyo, dan Wonocolo. Kawasan lainnya gerimis.

Beberapa jam kemudian hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18-19 kilometer per jam.

Berikut ramalan cuaca Surabaya hari ini. Gerimis dan hujan lebat mengguyur sejumlah kawasan.
