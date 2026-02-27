Cuaca Jawa Timur 27 Februari 2026, Pagi-Malam gerimis Mengguyur Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (27/2).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Jember, Lamongan, Lumajang, Madiun, Probolinggo, dan Situbondo. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Blitar, Bojonegoro, Gresik, Jombang, Kediri, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Pacitan, Pamekasan, Probolinggo, Sampang, Tuban, dan Tulungagung. Ponorogo hujan lebat disertai petir. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Blitar, Bojonegoro, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Surabaya, Lumajang, Malang, Pacitan, dan Probolinggo. Wilayah lainnya berawan.

Malamnya gerimis masih mengguyur Blitar, Bojonegoro, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Surabaya, Lumajang, Malang, Pacitan, dan Probolinggo. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 16-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18-21 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)