JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Polisi Temukan Zat Kimia di Lokasi Penemuan Jenazah Ibu & Anak di Jombang

Polisi Temukan Zat Kimia di Lokasi Penemuan Jenazah Ibu & Anak di Jombang

Jumat, 27 Februari 2026 – 07:00 WIB
Polisi Temukan Zat Kimia di Lokasi Penemuan Jenazah Ibu & Anak di Jombang - JPNN.com Jatim
Warga Jombang digegerkan penemuan dua mayat perempuan diduga ibu dan anak dengan kondisi terbakar, Rabu (25/2). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Penemuan dua jenazah ibu dan anak di kawasan bekas asrama Polri Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Rabu (25/2), menyisakan fakta baru.

Polisi menemukan adanya zat kimia kuat di lokasi kejadian yang diduga berkaitan dengan kematian korban.

Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Dimas Robin Alexander mengungkapkan di tempat kejadian perkara (TKP) ditemukan cairan kimia berwarna hijau yang diduga jenis pembersih lantai porstex, selain sejumlah barang bukti lain.

Baca Juga:

“Di TKP terdapat cairan kimia yang cukup kuat. Ini yang masih kami dalami melalui uji laboratorium,” ujar Dimas, Kamis (26/2).

Identitas korban diketahui adalah SK (35), warga Balonggebang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, serta anaknya berinisial NC (6) yang masih berusia enam tahun.

Hasil pemeriksaan forensik kemudian menguatkan adanya paparan zat berbahaya tersebut. Berdasarkan autopsi, kedua korban dinyatakan meninggal dunia akibat mati lemas setelah menghirup asap.

Baca Juga:

“Secara visual tidak ditemukan luka akibat benda tajam. Namun terdapat luka bakar pada area kulit,” kata Dimas.

Temuan yang cukup menonjol, lanjutnya, adalah adanya luka melepuh pada bagian pipi anak korban yang diduga akibat paparan zat kimia basah kuat.

Fakta baru kasus temuan jenazah ibu dan anak di asrama bekas polisi Jombang, ternyata.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Jombang temuan jenazah perempuan jombang jenazah ibu anak jombang temuan jenazah ibu dan anak

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU