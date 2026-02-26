Polisi Ungkap Penyebab Kematian Ibu & Anak di Jombang: Mati Lemas Hirup Asap

JPNN.com

Kamis, 26 Februari 2026 – 21:30 WIB
Warga Jombang digegerkan penemuan dua mayat perempuan diduga ibu dan anak dengan kondisi terbakar, Rabu (25/2). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Pemeriksaan forensik telah dilakukan terhadap jenazah ibu dan anak yang ditemukan di kawasan bekasa asrama Polisi di Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Rabu (25/2).

Adapun identitas korban ialah SK (35) warga Balonggebang, Kecamatan Gondang, Nganjuk, sedangkan anaknya berinisial NC.

Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Dimas Robin Alexander mengungkapkan berdasarkan hasil forensik, penyebab kedua jenazah meninggal dunia karena mati lemas  menghirup asap.

Secara visual, tidak ditemukan luka benda tajam. Justru ada luka bakar pada area kulit.

"Kemudian yang cukup menonjol adalah ditemukan luka melepuh pada pipi anak yang disebabkan dari zat kimia basah kuat," kata Robin, Kamis (26/2).

Tak hanya itu, dokter juga menemukan kerusakan pada tenggorokan dan organ dalam pada tubuh ibu korban yang juga disebabkan zat kimiar basah kuat.

"Namun, dokter belum bisa menyimpulkan zat kimia apa yang ada di tubuh korban. Hal itu perlu dilakukan uji laboratorium," jelasnya.

Dari temuan itu, polisi akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi, mengajukan uji lab, dan akan gelar kesimpulan daripada perkara ini.

Hasil pemeriksaan forensik terhadap dua jenazah ibu dan anak di Jombang, mati karena lemas
