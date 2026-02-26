Ramai Isu Banjir, Developer Maharaja Residence Angkat Bicara

JPNN.com

Kamis, 26 Februari 2026 – 20:02 WIB
Developer Maharaja Residence Menganti memberikan klarifikasi atas isu banjir yang ramai di media sosial. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, GRESIK - PT Korona Wijaya Indonesia (KWI) memberikan klarifikasi terkait isu banjir yang sempat ramai di media sosial dan dikaitkan dengan perumahan Maharaja Residence di Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik.

Direktur PT KWI Adi Sucipto menyatakan pihaknya sebagai pengembang berkomitmen menjaga tata kelola lingkungan demi kenyamanan dan keamanan penghuni.

“Terkait adanya isu banjir yang sempat terjadi beberapa waktu lalu, kami menegaskan bahwa kejadian tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan pembangunan dari pihak developer,” kata Adi dalam jumpa pers di kawasan Maharaja Residence, Kamis (26/2).

Menurutnya, genangan yang terjadi dipicu curah hujan ekstrem dan dampak perubahan iklim yang juga melanda sejumlah wilayah lain pada periode yang sama. Namun, dia memastikan air tidak bertahan lama dan berangsur surut.

Untuk mengantisipasi potensi banjir, pihak developer telah membangun saluran pembuangan air di setiap rumah sesuai standar operasional prosedur (SOP) serta bendungan kecil menyerupai sungai sebagai pengendali aliran air.

Sebagai langkah mitigasi tambahan, PT KWI juga melakukan pengadaan empat pompa diesel, peninggian dinding dan pondasi sungai, penguatan pondasi pagar keliling yang difungsikan sebagai tanggul, serta peninggian area gerbang masuk.

“Kami memahami banjir tidak diinginkan siapa pun. Karena itu, kami langsung melakukan berbagai langkah mitigasi di lapangan,” tuturnya.

Selain itu, pihaknya menyiagakan petugas kebersihan untuk pengangkutan sampah setiap dua hari sekali dan berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan, kecamatan, serta dinas pekerjaan umum untuk normalisasi sungai.

