Senja Ramadan di Tugu Pahlawan, Ngabuburit Jadi Ajang Nongkrong Sarat Makna

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Bagi banyak anak muda Surabaya, menunggu waktu berbuka tak lagi sekadar menghitung menit.

Ramadan tahun ini, mereka punya alasan baru untuk berkumpul di Tugu Pahlawan—ngabuburit dengan suasana santai, hiburan, dan sentuhan sejarah.

Kegiatan Ngabuburit itu bisa dinikmati masyarakat pada 28 Februari dan 1 Maret 2026, pukul 15.00–21.00 WIB.

Sore hari di ruang terbuka hijau depan Tugu Pahlawan tak hanya diisi obrolan santai menunggu azan. Aneka kuliner, pasar murah, bazar UMKM, hingga hiburan turut meramaikan suasana.

Tahun ini, konsep yang dihadirkan terasa lebih segar, mengikuti selera generasi muda tanpa meninggalkan nuansa khas Ramadan.

Kepala UPTD Museum dan Gedung Seni Balai Budaya Kota Surabaya Saidatul Ma’munah mengatakan bahwa kegiatan ini telah menjadi agenda rutin selama hampir tiga tahun terakhir. Namun, kali ini ada sentuhan berbeda yang ingin ditawarkan.

“Kalau sebelumnya seperti Night at The Museum atau Cangkrukan Juang lebih menampilkan kuliner tradisional, kali ini kami menghadirkan kuliner kekinian yang lebih modern agar anak-anak muda semakin tertarik datang ke Tugu Pahlawan,” kata Saida, Kamis (26/2).

Tak hanya berburu jajanan berbuka, pengunjung juga bisa mengikuti kuis interaktif, menikmati dukungan CSR, hingga menyaksikan beragam penampilan.