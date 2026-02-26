Viral Masjid di Gresik Bagikan Amplop kepada Jemaah, Takmir Beri Penjelasan

jatim.jpnn.com, GRESIK - Masjid Thohiron Mubarokan Jalan Bumi Permai Nomor 1, Sembayat Timur, Karangrejo, Manyar, Gresik mendadak viral di media sosial setelah melakukan kegiatan bagi-bagi amplop kepada kepada jemaah setelah salat tarawih.

Dalam video yang beredar disebutkan nominal uang yang dibagikan sebesar Rp300 ribu.

Masjid milik Thohiron merupakan milik pengusaha batubara asal desa setempat. Tempat ibadah umat muslim itu diresmikan oleh Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani pada Tahun 2023.

Ketua Takmir Masjid Thohiron Mubarokan Choirul Anwar membenarkan adanya bagi-bagi amplop kepada jemaah sesuai dengan video yang beredar.

"Sumbangan kepada jemaah ini sudah berlangsung lama sejak masjid didirikan pada 2002," kata Choirul, Kamis (26/2).

Dia menjelaskan sumbangan yang dibagikan itu datang dari pemilik masjid itu sendiri.

"Sumbangan itu tidak setiap hari, tergantung amanah dari Pak Thohiron. Kadang sebulan empat kali. Terkandung yang bersangkutan. Bahkan juga ada di luar bulan puasa," jelasnya.

Terkait nominal, pihaknya menampil kalau Rp300 yang beredar viral di media sosial itu tidak benar.