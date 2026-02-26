Beli Laptop Tak Cukup Spesifikasi, Lenovo Tawarkan Perlindungan Menyeluruh

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Di tengah kondisi ekonomi yang membuat konsumen semakin selektif dalam membeli perangkat teknologi, Lenovo menekankan pentingnya nilai jangka panjang melalui layanan purna jual yang komprehensif.

Perusahaan teknologi global itu menilai nilai sebuah perangkat tak hanya ditentukan oleh spesifikasi dan harga saat pembelian, tetapi juga dukungan layanan selama masa penggunaan.

Lenovo menghadirkan ekosistem aftersales menyeluruh, mulai dari perlindungan perangkat, kemudahan perbaikan, hingga dukungan teknis responsif. Layanan tersebut meliputi Advance Exchange, Accidental Damage Protection (ADP), Onsite Service, Premium Care, hingga Legion Ultimate Support (LUS).

Consumer Product Lead Lenovo Indonesia Santi Nainggolan mengatakan pengalaman pelanggan tidak hanya bertumpu pada inovasi produk, tetapi juga kualitas layanan yang menyertainya.

“Kami ingin memastikan pengguna IdeaPad, Yoga, maupun Legion mendapatkan nilai lebih melalui dukungan aftersales menyeluruh sehingga dapat menggunakan perangkat Lenovo dengan lebih tenang dan percaya diri dalam jangka panjang,” ujar Santi, Kamis (26/2).

Perlindungan Cepat dan Praktis untuk Lenovo Monitor dengan Advance Exchange

Lenovo juga menghadirkan layanan Advance Exchange untuk lini monitor. Melalui layanan ini, pelanggan akan menerima unit pengganti terlebih dahulu jika terjadi kendala perangkat keras seperti kerusakan motherboard atau panel layar.

Layanan ini tersedia untuk Lenovo Legion Monitor hingga tiga tahun perlindungan. Salah satu produk yang didukung adalah Legion Pro 32UD-10 Monitor yang dirancang untuk kebutuhan visual berperforma tinggi.