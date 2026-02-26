JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Dua Truk Bertabrakan di Ngawi, 5 Orang Luka-Luka

Dua Truk Bertabrakan di Ngawi, 5 Orang Luka-Luka

Kamis, 26 Februari 2026 – 16:10 WIB
Dua Truk Bertabrakan di Ngawi, 5 Orang Luka-Luka - JPNN.com Jatim
Kecelakan lalu lintas melibatkan dua truk terjadi di Jalan Raya Ngawi-Mantingan, tepatnya masuk Desa Ngale, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Kamis (26/2). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, NGAWI - Kecelakan lalu lintas melibatkan dua truk terjadi di Jalan Raya Ngawi–Mantingan, tepatnya masuk Desa Ngale, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Kamis (26/2) sekira pukul 10.15 WIB. Akibat kejadian itu, lima orang mengalami luka-luka.

Adapun dua truk yang terlibat adalah truk dump Hino nopol N 8321 VW dikemudikan Joko Nur Cahyono (35) warga Dusun/Desa Karang Malang, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, dengan penumpang Sukrisno.

Kemudian truk Mits Canter Nopol R 8717 ET dikemudikan Dimas Axlino Diziana (22) warga Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun dengan penumpang Widi Abadi dan Ferdista Yoga.

Baca Juga:

Kasat Lantas Polres Ngawi AKP Yuliana Plantika menjelaskan kejadian itu bermula saat truk Mits Canter melajut dari timur ke barat. Searah di depannya melaju Truk Hino.

"Menurut keterangan saksi di tempat kejadian perkara, Truk Hino bermaksud belok ke kanan dan pada saat bersamaan Truk Mits Canter bermaksud mendahului kendaraan roda empat,” ujar Yuliana.

Diduga kurang kehati-hatian, kedua pengemudi dengan jarak sudah dekat terjadilah tabrakan serta mengenai bagian depan kiri Truk Mits Canter dan samping kanan depan truk Hino

Baca Juga:

“Kejadian tersebut mengakibatkan kerusakan pada kendaraan dan korban mengalami luka-luka,” jelas Yuliana.

Setidaknya ada lima orang yang mengalami luka luka, akibat kecelakaan tersebut. Korban selanjutnya dibawa ke RSI AT Tin Husada untuk dimintakan perawatan lebih lanjut.

Diduga kurang hati-hati, dua truk di Ngawi terlibat kecelakaan lalu lintas
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Ngawi kecelakaan truk kecelakaan truk ngawi kecelakaan dua truk

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU