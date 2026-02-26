Dua Truk Bertabrakan di Ngawi, 5 Orang Luka-Luka

jatim.jpnn.com, NGAWI - Kecelakan lalu lintas melibatkan dua truk terjadi di Jalan Raya Ngawi–Mantingan, tepatnya masuk Desa Ngale, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Kamis (26/2) sekira pukul 10.15 WIB. Akibat kejadian itu, lima orang mengalami luka-luka.

Adapun dua truk yang terlibat adalah truk dump Hino nopol N 8321 VW dikemudikan Joko Nur Cahyono (35) warga Dusun/Desa Karang Malang, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, dengan penumpang Sukrisno.

Kemudian truk Mits Canter Nopol R 8717 ET dikemudikan Dimas Axlino Diziana (22) warga Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun dengan penumpang Widi Abadi dan Ferdista Yoga.

Kasat Lantas Polres Ngawi AKP Yuliana Plantika menjelaskan kejadian itu bermula saat truk Mits Canter melajut dari timur ke barat. Searah di depannya melaju Truk Hino.

"Menurut keterangan saksi di tempat kejadian perkara, Truk Hino bermaksud belok ke kanan dan pada saat bersamaan Truk Mits Canter bermaksud mendahului kendaraan roda empat,” ujar Yuliana.

Diduga kurang kehati-hatian, kedua pengemudi dengan jarak sudah dekat terjadilah tabrakan serta mengenai bagian depan kiri Truk Mits Canter dan samping kanan depan truk Hino

“Kejadian tersebut mengakibatkan kerusakan pada kendaraan dan korban mengalami luka-luka,” jelas Yuliana.

Setidaknya ada lima orang yang mengalami luka luka, akibat kecelakaan tersebut. Korban selanjutnya dibawa ke RSI AT Tin Husada untuk dimintakan perawatan lebih lanjut.