Sandaran Kursi di Pelataran Makam Pahlawan Surabaya Hilang Diduga Dicuri

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Fasilitas umum (fasum) berupa kursi besi di pedestrian pelataran Makam Pahlawan, Jalan Mayjen Sungkono, Surabaya hilang sebagian. Sandaran kursi tersebut diduga dicuri.

Pantauan di lokasi, kursi besi itu kini dalam kondisi memprihatinkan. Bagian sandaran hilang, sementara keempat kakinya sudah tidak kokoh sehingga mudah bergoyang ke kanan dan kiri.

Penjaga Makam Pahlawan Ahmad mengatakan sekitar dua bulan lalu kursi tersebut masih dalam kondisi utuh.

"Ya, biasanya dibuat duduk-duduk, tetapi kami juga tidak tahu kapan hilangnya," kata Ahmad, Rabu (25/2).

Menurut dia, area makam dijaga setiap hari dengan sistem shift pagi, siang, dan malam. Namun, jika ada orang yang berniat mencuri, sulit untuk dicegah.

"Ya, kalau ada orang niat-an mencuri, pasti melakukannya diam-diam," ujarnya.

Ahmad menambahkan kawasan tersebut kerap dimanfaatkan warga, termasuk muda-mudi yang menunggu ojek atau angkutan umum.

Petugas biasanya menegur jika ada pengunjung yang berperilaku mencurigakan atau dianggap mengganggu ketertiban.