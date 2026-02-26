Cuaca Malang Hari ini, Gerimis Mengguyur Sejumlah Kawasan Siang Nanti
jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Kamis (26/2) untuk kota maupun kabupatennya.
Pagi sampai sore berawan di seluruh kawasan.
Malamnya berawan dan berangin di seluruh kawasan.
Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.
Paginya cuaca di seluruh kawasan berawan.
Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur Karangploso, Lawang, dan Singosari. Kawasan lainnya berawan.
Sore dan malamnya cuaca di seluruh kawasan berawan dan berangin.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 16-29 derajat celsius.
Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Gerimis mengguyur sejumlah kawasan di wilayah kabupaten.
