JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cuaca Malang Hari ini, Gerimis Mengguyur Sejumlah Kawasan Siang Nanti

Cuaca Malang Hari ini, Gerimis Mengguyur Sejumlah Kawasan Siang Nanti

Kamis, 26 Februari 2026 – 10:45 WIB
Cuaca Malang Hari ini, Gerimis Mengguyur Sejumlah Kawasan Siang Nanti - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Kamis (26/2) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore berawan di seluruh kawasan.

Malamnya berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Baca Juga:

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur Karangploso, Lawang, dan Singosari. Kawasan lainnya berawan.

Baca Juga:

Sore dan malamnya cuaca di seluruh kawasan berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 16-29 derajat celsius.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Gerimis mengguyur sejumlah kawasan di wilayah kabupaten.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   cuaca di malang cuaca cuaca Malang ramalan cuaca prakiraan cuaca BMKG bmkg juanda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU