Cuaca Surabaya Hari ini, Sore dan Malam Kawasan Berikut Bakal Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Kamis (26/2).

Paginya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Siangnya masih berawan di seluruh kawasan.

Sorenya hujan ringan atau gerimis mengguyur Benowo, Dukuh Pakis, Gayungan, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Pakal, Sambikerep, Sukomanunggal, Tandes, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, dan Wonocolo. Kawasan lainnya berawan.

Malamnya gerimis masih mengguyur Benowo, Dukuh Pakis, Gayungan, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Pakal, Sambikerep, Sukomanunggal, Tandes, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, dan Wonocolo. Beberapa jam kemudian berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)