Cuaca Jawa Timur 26 Februari 2026, Pagi Sampai Malam Gerimis Hingga Hujan Lebat

Kamis, 26 Februari 2026 – 09:24 WIB
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (26/2).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Magetan dan Ngawi. Hujan ringan atau gerimis mengguyur Kota Madiun, Kota Probolinggo, dan Sampang. Wilayah lainnya berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Magetan, Nganjuk, dan Ngawi. Gerimis mengguyur Kota Kediri, Kota Probolinggo, Lamongan, Mojokerto, Pacitan, dan Pasuruan. Wilayah lainnya berawan.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Nganjuk dan Ngawi. Gerimis mengguyur Banyuwangi, Bojonegoro, Jombang, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Lamongan, Madiun, Magetan, Mojokerto, Pacitan, Pasuruan, dan Sidoarjo. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

Malamnya hujan lebat disertai petir masih melanda Ngawi. Gerimis mengguyur Banyuwangi, Bojonegoro, Jombang, Kota Mojokerto, Lamongan, Madiun, Magetan, Pacitan, dan Sampang. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)

Berikut ramalan cuaca hari ini khusus daerah-daerah di Jawa Timur beserta imbauan penting untuk masyarakat.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

