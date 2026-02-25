Gelar Pameran di Surabaya, Wuling Tawarkan DP Rp8 Juta dan Cicilan Rp2 Juta

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wuling Motors menggelar pameran otomotif di Pakuwon Mall Surabaya pada 25 Februari hingga 1 Maret 2026.

Dalam pameran yang berlangsung di Fashion Atrium itu, Wuling menghadirkan berbagai lini kendaraan mulai dari mesin konvensional (ICE), kendaraan listrik (EV), hingga plug-in hybrid (PHEV).

Regional Sales Area Wuling Motors Aga Teja Sukmana mengatakan pameran tersebut bertujuan memberikan kesempatan masyarakat Surabaya melihat langsung produk terbaru sekaligus mencoba kendaraan Wuling.

“Kami ingin memberikan kesempatan kepada masyarakat Surabaya untuk melihat langsung Wuling Eksion dan lini produk lainnya sekaligus merasakan pengalaman berkendara melalui fasilitas test drive,” kata Aga, Rabu (25/2).

Sebanyak 10 unit kendaraan dipamerkan, antara lain New Air ev, New BinguoEV, New CloudEV, New Alvez, Darion PHEV, Darion EV, serta model terbaru Eksion.

Pengunjung juga dapat mencoba langsung kendaraan melalui fasilitas test drive yang disediakan untuk Darion EV, Darion PHEV, dan CloudEV.

Dalam pameran bertema Tenang Bersama Wuling tersebut, konsumen ditawarkan sejumlah promo menarik, antara lain uang muka mulai Rp8 juta dan cicilan mulai Rp2 juta per bulan.

Selain itu, tersedia promo free insurance Darion EV selama dua tahun serta voucher belanja untuk pembelian kendaraan tertentu.