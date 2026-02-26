Surabaya Sabet Peringkat Pertama Pengelolaan Sampah di HPSN 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan kepada Surabaya sebagai Kota Terbaik I dalam Pengelolaan Sampah dengan predikat Sertifikat Menuju Kota Bersih, dengan perolehan nilai 74,92.

Pengharagaan ini berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2025.

Penghargaan tersebut diumumkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) di Jakarta, Rabu (25/2), bertepatan dengan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN).

Rakornas mengusung tema 'Kolaborasi untuk Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) dan dihadiri sekitar 1.500 peserta dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Dalam arahannya, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH RI Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan sesuai arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto, seluruh pemerintah daerah diminta melakukan langkah-langkah luar biasa dan berkelanjutan untuk mempercepat penyelesaian masalah sampah.

Melalui momentum HPSN 2026, pemerintah mendorong penguatan Gerakan Nasional Indonesia ASRI sebagai gerakan kolektif lintas tingkatan, mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.

Gerakan ini menekankan pengurangan dan penanganan sampah dengan mengedepankan tanggung jawab bersama serta semangat gotong royong sebagai nilai luhur bangsa.

“Sepanjang 2025, KLH/BPLH melakukan pembinaan, pengawasan, serta penilaian kinerja pengelolaan sampah terhadap seluruh pemerintah daerah. Evaluasi dilakukan secara terukur dan komprehensif melalui sistem data yang memantau capaian sampah terkelola, kondisi sarana dan prasarana, perbaikan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), hingga pembenahan tata kelola secara menyeluruh dari hulu ke hilir,” kata Hanif Faisol.