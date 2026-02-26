JPNN.com

Kamis, 26 Februari 2026 – 03:00 WIB
Jenazah Ibu & Anak di Jombang Kulitnya Terbakar, Polisi Temukan Botol Diduga Berisi BBM - JPNN.com Jatim
Warga Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang digegerkan dengan temuan dua jenazah perempuan di kawasan bekas asrama Polri, Rabu (25/2). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Warga Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang digegerkan dengan temuan dua jenazah perempuan di kawasan bekas asrama Polri, Rabu (25/2). Keduanya diduga merupakan korban pembunuhan.

Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Dimas Robin Alexander menjelaskan temuan dua jenazah perempuan itu pertama kali dilaporkan sekitar pukul 14.00 WIB. Dua jenazah yang ditemukan adalah perempuan dewasa dan anak kecil.

"Pertama perempuan dewasa yang satu lagi masih anak kecil, jenis kelamin perempuan juga. Saat ini sudah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi,” kata Dimas.

Dimas menjelaskan kedua jenazah tersebut ditemukan dalam kondisi kulit terbakar di beberapa bagian. Namun, untuk mengetahui secara pasti menunggu hasil dari kedokteran forensik.

"Ada lebam di tubuh mayat, tetapi lagi-lagi juga menunggu hasil forensik," jelasnya.

Dari lokasi tersebut, polisi juga menemukan sejumlah barang bukti. Salah satunya botol berisi cairan yang diduga bahan bakar minyak (BBM).

"Semua sudah kami amankan sementara," bebernya.

Terkait dugaan tindak pidana, Dimas mengatakan pihaknya belum dapat menyimpulkan.

Polisi temukan bekas luka bakar pada dua jenazah perempuan yang ditemukan di kawasan bekas asrama Polri
