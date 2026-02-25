Dua Truk Terlibat Kecelakaan di Madiun, Palang Perlintasan Kereta Api Rusak

jatim.jpnn.com, MADIUN - Kecelakaan lalu lintas terjadi di perlintasan sebidang JPL 105 Km 128+630, Petak Jalan Saradan–Bagor, masuk wilayah Nganjuk Rabu (25/2) dini hari. Peristiwa tersebut menyebabkan palang pintu rusak dan sejumlah perjalanan kereta api terlambat.

Manager Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari menjelaskan kecelakaan terjadi saat petugas JPL 105 tengah menutup pintu perlintasan, untuk mengamankan perjalanan KA 246B Majapahit.

“Sebuah Dump Truk yang telah berhenti di depan perlintasan, kemudian tertabrak Truk Tronton yang datang dari arah belakang, sehingga kedua kendaraan menghalangi jalur kereta api,” jelas Tohari.

Kejadian tersebut mengakibatkan gangguan perjalanan terhadap 5 kereta api dengan total keterlambatan mencapai 428 menit, yaitu Kereta Api Majapahit, Kereta Api Malabar, Kereta Api Gajayana, Kereta Api Jayakarta, dan Kereta Api Mutiara Selatan.

“Jalur kereta api sempat terhalang sehingga petugas melakukan langkah darurat berupa penghentian sementara perjalanan Kereta Api Majapahit di Km 129+8, serta koordinasi dengan pihak terkait untuk percepatan penanganan,” bebernya.

Berkat bantuan petugas di lapangan dan pihak terkait, lanjut Tohari, jalur hilir dapat kembali dilalui pada pukul 04.10 WIB. Sementara proses evakuasi kendaraan di jalur hulu selesai pada pukul 05.42 WIB. Serta jalur kembali dapat dilalui kereta api dengan kecepatan normal.

“Hingga saat ini petugas masih melakukan proses perbaikan agar peralatan keselamatan di perlintasan, dapat kembali berfungsi normal,” ujarnya.

Dia menambahkan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu masyarakat diminta selalu mematuhi rambu lalu lintas, dan mendahulukan perjalanan kereta api saat melintas di perlintasan sebidang.