Geger! Ibu & Anak Ditemukan Tewas Kondisi Tanpa Busana di Eks Asrama Polisi Jombang

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Warga Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang digegerkan dengan penemuan dua mayat perempuan yang diduga ibu dan anak di area bekas asrama polisi, Rabu (25/2) siang.

Kedua korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Saat ditemukan, jasad korban tanpa busana dengan kondisi tubuh melepuh diduga akibat luka bakar.

Penemuan mayat tersebut bermula dari kecurigaan warga terhadap sepeda motor yang terparkir di lokasi selama dua hari tanpa diketahui pemiliknya.

Sekitar pukul 14.00 WIB, warga kemudian memeriksa area sekitar dan menemukan dua jasad perempuan.

Temuan tersebut selanjutnya dilaporkan ke perangkat desa dan diteruskan ke pihak kepolisian.

Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Dimas Robin Alexander mengatakan pihaknya menerima laporan penemuan dua jenazah perempuan yang diduga ibu dan anak.

“Pertama perempuan dewasa dan satu anak perempuan. Saat ini sudah dibawa ke rumah sakit untuk autopsi,” kata Dimas.

Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut.