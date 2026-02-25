JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Geger! Ibu & Anak Ditemukan Tewas Kondisi Tanpa Busana di Eks Asrama Polisi Jombang

Geger! Ibu & Anak Ditemukan Tewas Kondisi Tanpa Busana di Eks Asrama Polisi Jombang

Rabu, 25 Februari 2026 – 21:00 WIB
Geger! Ibu & Anak Ditemukan Tewas Kondisi Tanpa Busana di Eks Asrama Polisi Jombang - JPNN.com Jatim
Warga Jombang digegerkan penemuan dua mayat perempuan diduga ibu dan anak dengan kondisi terbakar, Rabu (25/2). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Warga Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang digegerkan dengan penemuan dua mayat perempuan yang diduga ibu dan anak di area bekas asrama polisi, Rabu (25/2) siang.

Kedua korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Saat ditemukan, jasad korban tanpa busana dengan kondisi tubuh melepuh diduga akibat luka bakar.

Penemuan mayat tersebut bermula dari kecurigaan warga terhadap sepeda motor yang terparkir di lokasi selama dua hari tanpa diketahui pemiliknya.

Baca Juga:

Sekitar pukul 14.00 WIB, warga kemudian memeriksa area sekitar dan menemukan dua jasad perempuan.

Temuan tersebut selanjutnya dilaporkan ke perangkat desa dan diteruskan ke pihak kepolisian.

Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Dimas Robin Alexander mengatakan pihaknya menerima laporan penemuan dua jenazah perempuan yang diduga ibu dan anak.

Baca Juga:

“Pertama perempuan dewasa dan satu anak perempuan. Saat ini sudah dibawa ke rumah sakit untuk autopsi,” kata Dimas.

Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut.

Warga Jombang digegerkan penemuan dua mayat perempuan diduga ibu dan anak dengan kondisi terbakar.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   penemuan mayat penemuan jenazah jenazah ibu anak polres jombang eks asrama polisj jombang mayat tanpa busana

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU