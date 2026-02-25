Kebakaran Rusunawa Sombo Diduga Akibat Korsleting Listrik

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Rusunuswa Sombo di Jalan Sombo Kecamatan Simokerto mengalami kebakaran hebat, Rabu (25/2). Insiden itu terjadi diduga karena korsleting listrik.

Kepala Bidang Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya M Rokhim mengatakan kebakaran bangunan empat lantai itu terjadi pukul 15.52 WIB.

"Unit Tempur Pos Pegirian tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Total mengerahkan 17 unit untuk memadamkan api," kata Rokhim.

Rokhim menjelaskan berdasarkan informasi sumber api berada di lantai tiga. Situasi tersebut membuat apo cepat menjalar dan membakar empat kamar di lantai tersebut.

"Api juga merembet hingga lantai 4 dan menyebabkan dua kamar terimbas, untuk lantai 1 dan 2 dinyatakan aman," katanya.

Akibat kebakaran tersebut, satu orang dilaporkan mengalami syok dan ditangani tim medis dengan diberikan oksigen dilokasi.

"Api pokok padam pukul 16.29 WIB. Pembasahan selesai dan dinyatakan kondusif pukul 17.34 WIB," kata Rockim.

Dalam kejadian itu satu orang dilaporkan mengalami syok dan langsung mendapat penanganan medis di lokasi.