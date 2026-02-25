Rusunawa Sombo Surabaya Kebakaran, Empat Kamar di Lantai 3 Ludes

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kebakaran melanda rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Sombo di Jalan Sombo, Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Surabaya, Rabu (25/2). Sebanyak empat kamar di lantai tiga dilaporkan ludes terbakar.

Kepala Bidang Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya M Rokhim mengatakan laporan kebakaran diterima petugas pada pukul 15.52 WIB dari seorang warga.

“Unit tempur Pos Pegirian berangkat pukul 15.53 WIB dan tiba di lokasi pukul 15.54 WIB. Setibanya di lokasi, petugas langsung melakukan pemadaman,” kata Rokhim.

Dia menjelaskan api pokok berhasil dipadamkan sekitar pukul 16.29 WIB. Petugas kemudian melanjutkan proses pembasahan hingga situasi dinyatakan kondusif pada pukul 17.34 WIB.

Menurut Rokhim, sebanyak 11 unit mobil pemadam dan enam unit rescue dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut.

Objek yang terbakar berada di lantai tiga dengan empat kamar terdampak langsung, sedangkan dua kamar di lantai empat ikut terimbas.

“Untuk lantai satu dan dua dinyatakan aman,” ujarnya.

Adapun empat kamar yang terbakar masing-masing ditempati Mat Disuk (Blok H No 307), Saleh (Blok H No 306), Surohman (Blok H No 308), dan Mudofar (Blok H No 309).